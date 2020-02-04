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04.02.20 11:33

До кінця року буде реалізовано можливість звернення громадян до міністерства через месенджери, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розраховує, що до кінця 2020 року українцям стане доступною можливість звертатися до всіх міністерств через месенджери.

До кінця року буде реалізовано можливість звернення громадян до міністерства через месенджери, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже запустили кілька органів, це Мінсоц і МЗС. Ти заходиш на сайт і можеш або просто відкрити віконце і там друкувати, або обрати зручний месенджер", - сказав Дубілет.

На уточнювальне запитання, чи буде в майбутньому система реалізована так, щоб громадянин заходив у месенджері в профіль "Держава", робив там свій запит, а йому відповідали з потрібної структури, міністр відповів, що розраховує на це незабаром.

"Тому що справді зараз ми впроваджуємо в кожному міністерстві окремо, а потім, коли ми побачимо, що окремо все працює, ми зведемо це в єдиний сценарій. Я думаю, що зробимо це до кінця року", - заявив Дубілет.

Крім того, міністр повідомив, що на цей момент вже запущено Єдиний урядовий кол-центр і всі нові лінії, які зараз запускаються, роблять це на його базі.

"Останні з того, що ми запустили, - це лінія допомоги жертвам насильства, лінія для скарг на митницю і лінія МОЗ щодо коронавірусу", - зазначив він.

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Крім того, уряд поступово починає централізувати наявні служби підтримки, які раніше були запущені на окремих платформах.

"Наприклад, я сподіваюся, що незабаром всю службу підтримки податкової ми переведемо на єдину платформу", - констатував він.

Серед іншого, Дубілет розповів про проєкт з обробки вхідної кореспонденції держорганів.

"Ми створили цілий бізнес-процес, як правильно працювати з цими документами, і хочемо також централізувати цю функцію. Замість того, щоб кожне міністерство і кожен орган мав свої відділи з обробки вхідної кореспонденції, ми хочемо це централізувати в одному місці, щоб правильно працювати і щодо якості, і щодо таймінгу", - повідомив він.

Також у лютому буде запущено пілот зі створення екстреної служби "112" у Києві, Київській і Дніпропетровській області.

"Протягом року я розраховую, що ми зможемо відпілотувати проєкт, вибрати найкращий софт, впровадити його у всіх системах і запустити по всій країні до кінця цього року", - додав Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що серед його планів - протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR держорганів.

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