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04.02.20 11:38

Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад і територій. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром, міністром розвитку громад і територій.

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України. За це рішення проголосували 278 парламентаріїв, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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До цього призначення із серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Раніше він очолював Бурштинську ТЕС (входить у холдинг ДТЕК Ріната Ахметова). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області.

Раніше парламентарії звільнили з посади міністра розвитку громад і територій Олену Бабак, яка написала заяву на звільнення за власним бажанням.

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