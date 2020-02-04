Законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство потрібно доопрацювати і прийняти, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Ми маємо зробити багато речей, які обіцяли, в тому числі нашим виборцям… Це і боротьба з кнопкодавством. Ми зробили перший крок - прибрали це явище частково, тому що ввели кримінальну відповідальність за це. Однак ми обіцяли, що люди (народні депутати - ред.) втрачатимуть мандат, якщо вони будуть це робити не персонально. Станом на сьогодні є рішення Конституційного Суду, однак я думаю, що цей законопроєкт має бути доопрацьований. І все ж таки ми, як народні депутати, будемо наполягати на виконанні цієї обіцянки", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство.

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Зокрема, закон вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.