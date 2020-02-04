У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Путіна і Кадирова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайшли в номері готелю Coq Hardi в місті Лілль на півночі Франції. Ніж, яким імовірно вбили блогера, лежав поруч.

Алієв приїхав в Лілль з Бельгії. Номер, в якому знайшли тіло, був заброньований на ніч. З ним був чоловік "тієї ж національності". Як пише французьке видання La Voix Du Nord, слідство вважає його головним підозрюваним.

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Видання зазначає, що в Бельгії Алієв переховувався від чеченського уряду. Минулого літа на нього здійснювали замах.

Імрану Алієву було 44 роки, під ніком "Мансур Старий" він вів YouTube-канал і сторінку у Facebook, де критикував владу Чечні загалом і Рамзана Кадирова зокрема. "Кавказький вузол" зазначає, що блогер привертав увагу своїми епатажними й гучними заявами на адресу кавказьких народів. На сьогодні YouTube-канал Імрана Алієва заблокований "за порушення принципів спільноти YouTube".