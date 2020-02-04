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04.02.20 12:06

64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Основним суспільним запитом до президента залишається припинення війни на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

В опитуванні брали участь 2500 респондентів від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 22-26 січня 2020 року.

Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до Президента (64%).

Посилення боротьби з корупцією очікують 45%, відродження промисловості - 30%, підвищення соціальних стандартів - 24%, підвищення якості медицини - 22%.

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За останні місяці зросла значимість запитів на припинення війни і відродження промисловості.

64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 01
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 02
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 03
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 04

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