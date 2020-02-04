Радник прем'єра Голик опублікував критерії оцінки проєктування нових шкіл і лікарень

Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Інструкція була створена на основі досвіду роботи Дніпропетровської обласної адміністрації та команди Валентина Резніченка, яка в період з 2015 по 2019 роки завершила близько 2 000 інфраструктурних проєктів.

"За 4 роки в Дніпропетровській області бачив багато реконструйованих будівель шкіл, дитячих садочків та лікарень. Об'єктивно, самі класні школи, садочки та лікарні були створені саме нами", - зазначив Голик, який раніше працював радником голови Дніпропетровської ОДА.

"Приїжджаючи зараз на подібні об'єкти в інших областях, бачу їхню недосконалість у купі дрібних нюансів. Будучи прихильником підходу Standard Operating Procedure (Стандартна Процедура – англ.), викладаю у відкритому доступі check-list для проєктувальника будь-якої подібної будівлі", - написав Голик.

Він порадив всім проєктувальникам шкіл, садочків і лікарень звірятися із зазначеним чек-листом. "Напередодні масштабного початку проєкту "Велике будівництво" по всій країні це більш ніж актуально", - підкреслив Голик.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів про плани уряду за рік капітально відремонтувати 4 000 км доріг міжнародного і національного значення і 2 500 км місцевих доріг.