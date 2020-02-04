"Настав момент істини", - Лукашенко має намір зустрітися з Путіним 7 лютого

Про це глава білоруської держави заявив сьогодні журналістам під час відвідування Добруської паперової фабрики "Герой праці", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Швидше за все, 7 лютого ми зустрінемося з Президентом Путіним. Я так розумію, і про це йому буду говорити відкрито, - якийсь момент істини настав. Ми з ним створили ці добрі відносини (між Білоруссю і Росією. - Ред.). Ми були архітекторами цих відносин, нам їх ламати під кінець нашої політичної кар'єри. Ми ж не вічні. Що ми залишимо після себе - ось в чому питання", - сказав Олександр Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь хоче найтепліших, добрих і дружніх відносин з братнім народом.

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"Але якщо ви пообіцяли за 5 років (коли "Белтрансгаз" купили) вивести нас на внутрішні російські ціни, так виводьте. Навіщо ж ви нас обманюєте? І то не обманюєте, а думаєте, що ми це забули", - зауважив білоруський лідер.

"Ми хочемо просто чесних, чистих, прозорих відносин. Не хочете - нехай скажуть нам про це. І не кричать:"Ах, Помпео (Держсекретар США. - Ред.) приїхав. Завтра Трамп приїде ... Що вони будуть робити?"- зазначив глава держави.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь, як суверенна і незалежна країна, визначає, яку проводити зовнішню політику.

"Чи ми цим нашкодили Росії? Ні", - додав він.