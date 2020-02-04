"Такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Я вам хочу сказати, що такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає. Вчора у нас був президент Республіки Туреччина Ердоган, він мені сказав, що у них теж було дуже багато питань у суспільства, фермерів, від уряду, особливо від попереднього уряду. Було багато закликів, на різних телеканалах. У них була більш жорстка система, вони відкрили його (ринок землі. - Ред.) для всіх - і відкрили, повністю лібералізували", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що в 1991 році після здобуття незалежності Україна була з Туреччиною на одному рівні за всіма показниками: зростання економіки, ВВП, кількості населення, і вказав, що зараз населення Туреччини більше, ВВП в рази більше, ніж в Україні.

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"Вони (Туреччина. - Ред.) максимально лібералізували економіку, і гроші прийшли в країну", - підкреслив Зеленський.