"Мені здається, що це правильний закон", - Зеленський щодо законопроєкту про заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам

"Ми зробили все, щоб цей закон було ухвалено. Закон нині передано до комітету (Верховної Ради, - ред.), його розглядатимуть, мені здається, цього тижня. Я впевнений, що ми його ухвалимо, але ви ж розумієте, що у нас багато партій у Верховній Раді. Тому подивимося на результати. Мені здається, що це правильний закон", - сказав він журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" в "Укргазбанку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабмін 12 грудня зареєстрував у ВР законопроєкт №2571, який, зокрема, пропонує встановити за Верховним Судом розгляд справ про виведення банку з ринку, можливу докапіталізацію державою і відшкодування збитку за визнання банку неплатоспроможним. Згідно з ним, усі поточні судові справи з цих питань на стадії апеляції має бути передано на розгляд Великої палати Верховного Суду. Законопроєкт встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд лише відшкодування, для розрахунку якого залучатимуть аудиторів.

Документ, у разі ухвалення, також заборонить у рамках забезпечення таких позовів зупиняти дії рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів) НБУ, а також забороняти НБУ та його працівникам здійснювати певні дії.

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Крім того, законопроєкт містить цілу низку поправок безпосередньо з регулювання діяльності банків і вимог до них, наділяючи Нацбанк додатковим повноваженнями, але водночас скасовуючи норму про збільшення їхнього мінімального статутного капіталу з 200 млн грн до 500 млн грн. Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій із ними.

Згідно із законопроєктом, банк буде зобов'язаний постійно підтримувати рівень ліквідності та фінансування, достатній для забезпечення своєчасного і повного виконання своїх зобов'язань, і одночасно дотримуватися мінімальних значень нормативів ліквідності, які встановив Нацбанк.

Крім цього, документ детально уточнює порядок отримання або збільшення суттєвої участі, а за порушення її пропонується передбачити тимчасове позбавлення такого власника використання його права голосу і/або вимагати відчуження його акцій банку Національним банком.