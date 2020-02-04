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04.02.20 12:59

Цього року близько 300 ветеранів війни відправлять на реабілітацію в Болгарію, - Міноборони

Відповідно до Угоди між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони Республіки Болгарія розпочато і виконується Проєкт медичної реабілітації українських ветеранів у Болгарії.

Цього року близько 300 ветеранів війни відправлять на реабілітацію в Болгарію, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на лікування будуть відправлятимуть поранених українських військовиків (які проходять військову службу та звільнених у запас/відставку) і цивільного персоналу сектору безпеки та оборони. Упродовж дії Угоди заплановано здійснити реабілітацію близько 300 осіб.

Реабілітація у форматі двотижневої фізіотерапії триватиме в лікарні "Калероя" у м. Хісаря. Витрати, пов’язані з проходженням процедур і розміщенням осіб у клініці, забезпечуватиме болгарська сторона, а міжнародне й місцеве транспортування, медичне страхування й харчуванням на цей період забезпечить Трастовий фонд НАТО в Україні у сфері медичної реабілітації.

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Зазначається, що показаннями для фізіотерапії в "Калероя" є ушкодження опорно-рухового апарату, травми периферичної нервової системи верхніх і нижніх кінцівок.

Не відправлятимуть на реабілітацію осіб, у яких є гострі хронічні захворювання чи захворювання у стані загострення, хвороби з ускладненнями, які потребують подальшого спостереження та лікування. У цей перелік входять ускладнення, що вимагають додаткових операцій, епілептичні симптоми, патології серцевої й центральної нервової системи, стани фебрильної інтоксикації, алергія на медикаменти, нездатність до самообслуговування, реактивний психоз, виявлені пухлинні процеси та інсулінозалежний цукровий діабет.

Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України координує питання збору документів для подальшого направлення списків кандидатів болгарській стороні. Відбір кандидатів для проходження медичної реабілітації здійснює виключно болгарська сторона.

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