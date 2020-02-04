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04.02.20 13:12

Ситуація в районі Новотошківського напружена: найманці РФ випустили по позиціях ОС 8 мін 82-мм калібру, втрат немає, - Міноборони

Ніч минула спокійно, проте вранці російсько-окупаційні війська знову почали проявляти активність.

Ситуація в районі Новотошківського напружена: найманці РФ випустили по позиціях ОС 8 мін 82-мм калібру, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку обліковано 4 прицільні обстріли, і саме на цьому напрямку російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го калібру.

Крім того, неподалік від Травневого після 11:00 ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На донецькому напрямку з 7 ранку противник з станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру 25 хвилин обстрілював позиції українських сил біля Мар'їнки.

"Попри загрозу власному життю і здоров'ю, захисники цього населеного пункту відповіли ворогові вогнем з штатного піхотного озброєння", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що близько 11 години почався обстріл поблизу Красногорівки. Вогонь був зафіксований з боку окупованої Старомихайлівки зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"За наявною на 12:30 інформацією, втрат з нашого боку немає", - повідомили в Міноборони.

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