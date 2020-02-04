Зеленський призначив Розваляєву членом Вищої ради правосуддя

"Призначити Розваляєву Тетяну Самуілівну членом Вищої ради правосуддя", - йдеться в тексті указу №36/2020, оприлюдненого на сайті президента у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

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Тетяна Розваляєва з жовтня 2008 року по вересень 2016 року працювала суддею Вищого адміністративного суду, звідки була звільнена у відставку. З 2017 року відновила адвокатське свідоцтво.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - Президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (по два члени). Глава Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою. Президент Петро Порошенко незадовго до завершення своєї каденції призначив членами ВРП за квотою глави держави Михайла Ісакова та Андрія Василенка. Менше ніж через місяць його наступник Володимир Зеленський скасував це призначення і перезапустив добір членів ВРП.

30 вересня Зеленський підписав указ, яким призначив членом ВРП Оксану Блажівську - суддю Господарського суду Києва, дочку колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського.