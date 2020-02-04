Голова партії "Слуга народу" Корнієнко про співбесіди в ОП: Найближчим часом можуть бути кадрові та організаційні рішення

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити інформацію про те, що в суботу, 1 лютого, в Офісі президента проходили співбесіди на нові посади міністрів.

"Нам не відомо про це поки. Ми чекаємо розвитку подій. Я думаю, що найближчим часом. В принципі, президент ставив завдання перед прем'єр-міністром кілька тижнів тому щодо перегляду структури в Міністерстві економіки, зокрема, з гуманітарного напряму - культури, спорту і молоді. І я думаю, що найближчим часом будуть якісь, можливо, кадрові та організаційні рішення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука подумати над можливим кадровим посиленням уряду.

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