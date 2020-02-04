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04.02.20 13:29

"Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

З наступного понеділка на столичних вулицях почнуть з'являтися нові дорожні знаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Facebook.

Так, повідомляється, що на магістральних вулицях, де світлофорні об'єкти працюють у режимі координованого управління, будуть встановлені таблички "Зелена хвиля" разом із дорожніми знаками 5.30 "Рекомендована швидкість".

У такий спосіб учасники дорожнього руху будуть поінформовані про маршрути "зелених хвиль", а також знатимуть про рекомендовану швидкість цими магістралями. Зауважується, що всі маршрути "зелених хвиль" впроваджені для швидкості 45-50 км/год., яка відповідає рекомендованій швидкості в містах згідно з ПДР.

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"Нові дорожні знаки встановлюємо на численні прохання водіїв. Сподіваємося, це сприятиме дотриманню швидкісного режиму та поліпшенню трафіку в місті", - йдеться в повідомленні.

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Зелена хвиля: з наступного тижня на вулицях Києва зявляться нові дорожні знаки 01
Зелена хвиля: з наступного тижня на вулицях Києва зявляться нові дорожні знаки 02

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