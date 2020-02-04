Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.02.20 13:35

Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300. ВIДЕО

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1017 про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра розгляне скорочення кількості нардепів, - Разумков

Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня.

Перше голосування про скорочення депутатів у ВР відбулося 3 вересня. За це проголосували 258 депутатів. У межах процедури внесення змін у Конституцію потрібні три голосування.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100