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04.02.20 13:40

Бабак просто так би не написала заяву про звільнення, потрібно розібратися, - нардепка від "СН" Верещук

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що колишня міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак просто так не могла написати заяву про звільнення.

Бабак просто так би не написала заяву про звільнення, потрібно розібратися, - нардепка від "СН" Верещук

Про це Верещук заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепка зазначила, що Бабак завжди відстоювала програми регіонального розвитку і пояснювала міністрам і прем'єру важливість децентралізації.

"Я вважаю її справді фахівцем. Тому я дуже прошу, щоб всі розібралися, що саме сталося і чому вона написала заяву. Я утрималася в голосуванні, але розумію, що просто так заяву вона б не написала", - сказала Верещук.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій.

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