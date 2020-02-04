Вивозив у безлюдні місця і робив порнознімки: в Дніпрі 60-річного чоловіка підозрюють у розбещенні 17 дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як було встановлено співробітниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затриманий підшуковував дітей та вивозив їх у безлюдні місця. Потім різними шляхами змушував імітувати дії сексуального характеру, фіксуючи все на фото. Також у деяких дітей він забирав цінні речі. В результаті чоловіка затримали за скоєння розбійного нападу на дитину та осудили.

Наразі підозрюваний відбуває покарання в місцях позбавлення волі. В ході розслідування цього факту були проведені обшуки та вилучені електронні носії інформації, на яких містилася дитяча порнографія

3 лютого 2020 року злочинцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення та збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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