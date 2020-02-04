Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про ринок землі, - "слуга народу" Корнієнко

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, земельна реформа стоїть на порядку денному.

"На порядку денному стоїть на цей тиждень. Здається, на четвер", - сказав парламентарій.

Як пише ZN.UA, народні депутати, які не входять до складу парламентської монобільшості, стверджують, що профільний комітет принципово відкидає їхні правки до законопроєкту про земельний ринок. Однак такі ж поправки реєструють під ім'ям народних депутатів "Слуги народу".

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"Це можна назвати плагіатом, але доречніше сказати жлобство", - прокоментував ситуацію один з народних депутатів.

При цьому ухвалення закону про земельний ринок є однією з умов виділення Міжнародним валютним фондом нового макрофінансового траншу для України. Без виконання цієї умови МВФ не розгляне заявку, а також не погодить розмір траншу і графік надходжень.

Верховна Рада в четвер, 6 лютого, розгляне закон про ринок землі. Для ухвалення закону в другому читанні і в цілому фракція "Слуга народу" планує брати участь у засіданнях в ніч з четверга на п'ятницю. Про це LB.ua повідомив джерело в керівництві фракції.

"У четвер розглянемо землю. Розраховуємо, що ухвалюємо в цілому. Тому, швидше за все, засідати будемо до ранку", - заявив він.

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Відразу два співрозмовники у фракції підтвердили, що фракція "Опозиційна платформа - за життя" готова відкликати свої 3 тис. поправок до закону в обмін на домовленості щодо наступних голосувань і законів.

"Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко правки знімати не збирається. Але, в разі відмови ОПЗЖ, цілком встигаємо ухвалити закон за один день", - додало джерело.