"Я би запропонувала йому продати мізки!": ВВС поспілкувалося з пенсіонеркою Колючою, якій "слуга народу" Брагар запропонував продати собаку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в статті під назвою "Порада українського депутата продати собаку для оплати рахунків викликає суспільний резонанс" журналіст видання описує саму ситуацію і наслідки.

Крім того, наводиться коментар пенсіонерки Колючої кореспонденту української служби ВВС.

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Вона, зокрема, розповіла, що її собаку - 14-річного сліпого дворняжку - звати Шарик, і що вона не збирається його продавати.

Коментуючи відповідь Брагара на її скаргу про невелику пенсію, вона висловила надію, що той зганьбився.

"Я би запропонувала йому продати свої мізки! Потрібно думати, кому, де і що говорити", - сказала вона.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".