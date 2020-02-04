Евакуація українців з Китаю планується цього тижня, - ЦГЗ

Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щодо евакуації – вчора відбулася нарада на рівні міністерства інфраструктури, було домовлено, що, найімовірніше, ця евакуація буде плануватися цього тижня. Попередньо і вже через канали Міністерства закордонних справ та через консульства, які працюють у КНР, відбувається збір інформації щодо тих осіб, які мають бажання покинути країну та бути евакуйованими до України", - зазначив він.

За його словами, найімовірніше, вже цього тижня борт з евакуйованими українцями зможе прибути з Китаю до України.

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"Однак дуже багато технічних питань, які пов’язані на рівні перемовин з консульствами і міністерствами" - зауважив він. "Якщо буде все добре, то цього тижня цей процес завершиться", - зазначив Кузін.