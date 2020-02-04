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04.02.20 15:19

Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що програма фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%", яка стартувала в Україні, розрахована на п'ять років, і він бачить можливості розширення програми кредитування мікро- і малих підприємств у майбутньому.

Кредитна програма "5-7-9%" розрахована на п'ять років, а в майбутньому може бути розширена, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

"5-7-9% - це не на місяць, не на рік, а на п'ять років. П'ять років буде працювати програма. А потім подивимося: залежно від кількості клієнтів будемо розширювати програму", - заявив Зеленський.

Також президент поспілкувався з тими, хто тільки подавав документи на отримання кредиту. Один з підприємців Олексій Нестеренко розповів, що йому необхідний кредит на мільйон гривень, щоб придбати комп'ютерну техніку для стартапу - відкриття школи робототехніки для дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На програму доступних кредитів до її початку вже записалося 17 тисяч учасників, - Гончарук

"Нам потрібні робочі місця. А у вашому випадку - креативні робочі місця", - підкреслив президент під час спілкування з підприємцем.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%".

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