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04.02.20 15:26

Чоловік за 50 тис. грн хабаря чиновнику облради намагався провести "тиху федералізацію" Львова, - СБУ

На Львівщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено чоловіка, який спонукав чиновника Львівської облради до ухвалення рішень, які несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни.

Чоловік за 50 тис. грн хабаря чиновнику облради намагався провести "тиху федералізацію" Львова, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що зловмисник намагався дати чиновнику хабар у розмірі 50 тисяч гривень за винесення на розгляд сесії облради проєкту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу. Такі звернення є частиною гібридної агресії проти України та мають назву "тихої федералізації".

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, і засуджено до 5 років позбавлення волі.

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