Чоловік за 50 тис. грн хабаря чиновнику облради намагався провести "тиху федералізацію" Львова, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Досудовим слідством встановлено, що зловмисник намагався дати чиновнику хабар у розмірі 50 тисяч гривень за винесення на розгляд сесії облради проєкту рішення про прийняття звернень до перших осіб держави щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу. Такі звернення є частиною гібридної агресії проти України та мають назву "тихої федералізації".
Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, і засуджено до 5 років позбавлення волі.