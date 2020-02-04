"Слуга народу" Яременко про неголосування за скорочення кількості депутатів: Хочу бачити науково обґрунтовані пропозиції, а не "300 спартанців"

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам нардеп повідомив на сторінці у Facebook, пояснивши своє рішення.

"Це боюсь, сьогодні не останній раз, коли я утримаюсь за спроби вносити зміни до Основного закону.

Я не проти зміни чисельності Верховної Ради взагалі. Але хочу бачити науково обгрунтовані пропозиції щодо чисельності депутатського корпусу.

300? 297? 313? Чи 200?

Мені не подобаються спроби баналізувати це питання до "300 спартанців"", - пише депутат.

На його думку, українська влада повинна виходити з якоїсь узагальненої світової/демократичної практики за рівнем представництва виборців у вищому законодавчому органі. При цьому він зазначив, що отримані ним пояснення "містили посилання на що завгодно, але тільки не це".

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"При розгляді деяких інших змін до Конституції я сьогодні теж утримаюсь. Я назагал поділяю необхідність розширенням повноважень президента, в т.ч. шляхом надання йому права призначати керівників правоохоронних чи спеціальних служб. Я підтримую необхідність встановлення чітких рамок діяльності нардепів, які примусять їх працювати чесно.

Але політична система, і система держуправління мають бути збалансовані. Тому відповідні рішення мають йти в пакеті зі змінами законодавства щодо контролюючої функції парламенту. Серед іншого, цю рекомендацію чітко висловлюють і наші партнери по НАТО, коли мова заходить про реформування сектору безпеки, оборони та розвиток демократичних процесів в Україні", - написав Яременко.