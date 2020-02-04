Готуємо черговий обмін полоненими, сподіваємося на великий обмін "всіх на всіх", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній із чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції в Празі.

"Ми справді готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість завершити найближчим часом обмін "всіх на всіх", - заявив Пристайко.

Він сподівається, що це буде "дуже великий, масовий обмін", у якому "знайдеться місце для переважної більшості кримських татар", яких в останніх "хвилях" обмінів вдалося повернути не так багато.

Це питання, додав міністр, у понеділок, 3 лютого, обговорювалося з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва.

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