Ізраїльський меморіал вибачився за прокремлівські "історичні помилки" у відео на форумі за участю Путіна

Адміністрація Меморіалу принесла свої вибачення. Про це йдеться в листі "Яд Вашем", направленому працівниками музею в газету Haaretz, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Форум відбувся на території "Яд Вашем" в Ізраїлі 23 січня. У ньому взяли участь президент Росії Володимир Путін, віцепрезидент США Майк Пенс, президент Франції Емманюель Макрон й інші високопоставлені політики. Під час їхніх виступів на екранах у музеї показували відеопрезентації про Голокост і Другу світову війну.

При цьому в цих матеріалах не згадувалися ні злочини Радянського Союзу під час Другої світової війни, ані відповідальність влади СРСР за її початок. Також нічого не було сказано про розділ Польщі між СРСР і Німеччиною в 1939 році в результаті пакту Молотова-Ріббентропа, а на представлених картах неправильно були вказані межі Польщі і її сусідів і не було ніяких відсилань до України, що перебуває в конфлікті з нинішньою владою Росії, йдеться в листі "Яд Вашем".

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Інформація, представлена на заході, в якому взяли участь десятки світових лідерів, містила "неточності" і "частковий виклад фактів", що "створило незбалансоване враження", визнають у музеї. Haaretz зазначає, що в листі "Яд Вашем" фактично визнає, що допустив спотворення історичних фактів на догоду політичним і дипломатичним інтересам Путіна.

Як пише видання, провідну роль в організації форуму грав В’ячеслав Кантор, президент Європейського єврейського конгресу, бізнесмен і мільярдер, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Путін незадовго до форуму кілька разів заявляв, що СРСР не був винен у розв’язанні Другої світової війни, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною при поділі Чехословаччини і фактично виправдав радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року. Також він заявляв, що пакт Молотова-Ріббентропа був великим успіхом радянської дипломатії. Ці висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі й суперечки в російському суспільстві.

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Нагадаємо, головував на Всесвітньому форумі Моше Кантор - президент Європейського єврейського конгресу, мільярдер, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда відмовився летіти в Єрусалим на Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту, оскільки йому не надали можливості виступити там (як президенту країни, на території якої був розташований табір Аушвіц-Біркенау). Аналогічне рішення ухвалив президент Литви Ґітанас Науседа. У той же час президент РФ Володимир Путін був оголошений чи не головним спікером заходу.

Президент України Володимир Зеленський полетів до Ізраїлю, незважаючи на те, що йому також не надали слова. Однак уже в Єрусалимі українська делегація віддала свої місця в залі інституту Яд Вашем тим, хто пережив Голокост.