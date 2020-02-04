Антикорупційний суд призначив ексзаступниці міністра Бернацькій заставу 7 млн грн

"Вищий антикорупційний суд призначив екс-заступниці міністра юстиції Бернацькій (Наталії - ред.) заставу у 7 млн грн", - повідомляє організація "Центр протидії корупції" , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначено, що підозрювана також має здати паспорти.

Захист Бернацької просив або не обирати запобіжний захід, або дозволити взяти екс-заступника міністра на поруки народних депутатів: Олександра Качного (фракція "Опозиційної платформи - За життя") та Сергія Нагорняка (фракція "Слуги народу").

Як повідомлялося, 22 січня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру в заволодінні та легалізації понад 54 млн 179 тис. грн державних коштів колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), колишньому першому заступнику міністра юстиції, бенефіціару приватної компанії та трьом особам, наближеним до екс-нардепа.

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"У вересні 2013 року представник товариства "Золотий Мандарин Ойл", підконтрольного колишньому народному депутату України та за його безпосередньою вказівкою підготував і направив до Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України 54 млн 179 тис. грн як невиплаченої заборгованості з боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органи виконавчої служби не виконували", - повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що, незважаючи на рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби щодо його реалізації, однак про цей факт ЄСПЛ не повідомив. "Крім того, було приховано і факт відступлення права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афілійованої з колишнім народним депутатом - організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ", - додають у САП.

За версією слідства, для супроводу справи в ЄСПЛ екс-нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов'язався виплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотий Мандарин Ойл" 54 млн 179 тис. грн із держбюджету України за зобов'язаннями, які виникли між двома приватними особами. На підставі чого в лютому 2016 року Мін’юст перерахував зазначену суму коштів.

24 січня Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, підозрюваному в заволодінні 54 млн грн державних коштів.