Рада з ініціативи "слуги народу" Арахамії перенесла розгляд змін до Конституції

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 246 народних депутатів.

З відповідною ініціативою виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Зокрема, на кінець порядку денного перенесли такі законопроєкти: №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу". №1016 "Про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції України щодо уповноважених Верховної Ради України". №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України".

Як повідомлялося раніше, Рада відмовилася відправити на доопрацювання законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів ДБР і НАБУ, який передбачає зміни до Конституції.