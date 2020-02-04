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04.02.20 17:35

Нардеп Лабазюк не відкидає маніпуляцій під час голосування за закони про ринок землі, праці та адвокатську монополію

Депутат Верховної Ради Сергій Лабазюк (позафракційний) не відкидає, що влада вдасться до маніпуляцій під час ухвалення Трудового кодексу, законів про ринок землі та скасування адвокатської монополії.

Нардеп Лабазюк не відкидає маніпуляцій під час голосування за закони про ринок землі, праці та адвокатську монополію

Про це він сказав Українським Новинам.

"Маніпуляції здійснюються у Верховній Раді щодня. До них вдавалися як у минулому скликанні, так і в нинішньому. Ми від цього нікуди не дінемося. Однак маніпуляції в політиці, в парламенті з кожним скликанням, з кожним роком стають все більш і більш витонченими. І коли є більшість у "Слуги народу", ми розуміємо, що там є цілий набір інструментів впливу не тільки на своїх депутатів, а й на депутатів інших фракцій", - сказав він.

За його словами, влада має намір за всяку ціну ухвалити закон щодо ринку землі.

"Головне, щоб продавалася земля ... У законі прописані деякі норми, які порушують права і зачіпають інтереси громадян України в частині можливості придбати землю. Якщо ми говоримо, що кожен пересічний громадянин має підтвердити походження своїх грошей на купівлю землі, то будьмо відвертими до кінця - в селі або місті людина або була на заробітках, або займалася фермерством. І вона не зможе офіційного підтвердити, де взяла 10 тис доларів, які у неї є в наявності. Відповідно, у неї не буде права купити землю", - зазначив нардеп.

Він додав, що закон істотно обмежує можливості громадян купувати землю.

Крім того, парламентарій вважає, що в новому Трудовому кодексі, який пропонує влада, права громадянина України істотно звужуються.

"З політичної точки зору влада поспішає і непрофесійно підходить до питань, які вона вважає актуальними. З іншого боку, ми усвідомлюємо, що через пів року або рік доведеться повертатися назад до цих питань і вносити в них правки, удосконалювати", - переконаний Лабазюк.

Як повідомлялося, депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") вважає, що в сесійній залі не набереться 300 голосів, необхідних для підтримки законопроєкту про скасування адвокатської монополії в редакції, прийнятій у першому читанні.

Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка вважає, що ініційовані владою законопроєкти про ринок землі, новий Трудовий кодекс, а також законопроєкт про скасування адвокатської монополії спрямовані на те, щоб ліквідувати всі існуючі на сьогодні досягнення.

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