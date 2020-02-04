"Мінера" столичного метро засудили до 2 років в'язниці

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба прокуратури міста Києва, анонімне повідомлення надійшло на спецлінію "102" увечері 11 грудня 2019 року.

"За результатами огляду працівниками поліції і фахівцями кінологічної, вибухотехнічної та пожаротехнічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому була проведена евакуація 630 пасажирів і персоналу", - йдеться в повідомленні.

Дії "мінера" ​​кваліфікували за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

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Вироком Деснянського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисник визнаний винним у свідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначено остаточне покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.