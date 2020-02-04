Голові Чернівецької облради пред'явлено підозру в отриманні $180 тис. хабаря, - САП і НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Слідством встановлено, що в липні минулого року голова Чернівецької облради попросив одного з підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу", - сказано в повідомленні.

Надалі, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронними органами задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.

"Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ зібрали достатньо доказів для повідомлення вказаній посадовій особі про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - зазначили в пресслужбі САП.

Крім того, детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

У свою чергу в НАБУ заявляють: "4 лютого 2020 року за матеріалами Національного бюро САП повідомила про підозру голові Чернівецької обласної ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

За даними слідства, голова Чернівецької обласної ради у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у розмірі 180 тис. дол. США.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року".