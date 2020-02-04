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04.02.20 18:47

Прикріплена до машини граната вибухнула в Дніпрі

Вибух стався, коли водій завів двигун. Ніхто не постраждав, поліція розслідує замах на вбивство.

Прикріплена до машини граната вибухнула в Дніпрі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"4 лютого близько 11:00 у поліцію надійшло повідомлення від власника автомобіля про те, що на проспекті Пушкіна м.Дніпро стався вибух автомобіля "Хюндай"", - сказано в повідомленні.

"Сів у машину, завів. І тільки він трохи від'їхав - відразу рвонуло! Вибух дуже великий був! Сильний! І відразу дим, чорний великий дим! Я злякалася і втекла додому", - розповіла свідок події журналістам ТСН.

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Власник авто - підприємець з Одещини, який займається будівельними роботами. У багатоповерхівці, біля якої стався вибух, він знімає житло. Сам потерпілий зараз заявляє, що ні з ким конфліктів не мав.

"Дали попередній висновок, що вибухнула граната РГД-5. Водій співпрацює зі слідством. Однак не уявляє, з чим може бути пов'язаний цей інцидент. Будемо розглядати всі можливі версії, починаючи від роду діяльності особи водія та його можливих мотивів", - прокоментувала прессекретарка ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

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