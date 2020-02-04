США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на власні джерела.

"Якщо Росія спробує добудувати трубопровід у Балтійському морі, то Палата представників і Сенат будуть готові випустити новий санкційний закон", - повідомили джерела видання в дипломатичних колах США.

Зазначається, що нові санкції можуть стосуватися не тільки компаній-підрядників проєкту, а й інвесторів "Північного потоку-2". Серед них - найбільші європейські енергетичні компанії. При цьому, за даними Handelsblatt, прийняти новий закон про санкції проти російського трубопроводу США готові в стислі терміни - в лютому чи березні.

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