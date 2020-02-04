"Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму Telegram-каналі і закликав надалі стежити за новинами на згадану тему.

Політик підкреслив, що інформація про намір відновити роботу Північно-Кримського каналу має інсайдерський характер і офіційно не підтверджена. "За поки неперевіреною інформацією від джерела з Кабміну стало відомо, що 11-12 лютого на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області вирушить комісія оглядати Північно-Кримський канал і вирішувати питання відновлення подачі води в Крим. Хотів би сподіватися, що цей інсайд не підтвердили, але з огляду на теплий діалог, який будує Зеленський із Росією, інформація дуже схожа на справжню", - повідомив Білецький.

Глава "Нацкорпусу" додав, що саме через Північно-Кримський канал на півострів надходило близько 85% прісної води, тому припинення його роботи після російської окупації було стратегічним рішенням. За словами політика, якщо діюча влада піде на поступки РФ і відновить роботу каналу, це дорівнюватиме державній зраді.

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"Якщо це правда, хочу нагадати, що Крим отримував близько 85% прісної води саме з Північно-Кримського каналу, а перекриття принесло Росії серйозні проблеми і грошові втрати. Забезпечувати ресурсом територію, визнану окупованою усіма можливими документами - рішення, яке заслуговує статті Державна зрада, відставки Кабміну й імпічменту президента. Всі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити пособникам окупантів! Прошу поширення", - написав Андрій Білецький.