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04.02.20 19:40

"Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький

Влада України обговорює можливість відновлення роботи Північно-Кримського каналу, який був перекритий після окупації півострова. Для вирішення цього питання вже створена спеціальна комісія. Вона найближчим часом вирушить на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області, щоб оглянути та оцінити стан каналу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму Telegram-каналі і закликав надалі стежити за новинами на згадану тему.

Політик підкреслив, що інформація про намір відновити роботу Північно-Кримського каналу має інсайдерський характер і офіційно не підтверджена. "За поки неперевіреною інформацією від джерела з Кабміну стало відомо, що 11-12 лютого на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області вирушить комісія оглядати Північно-Кримський канал і вирішувати питання відновлення подачі води в Крим. Хотів би сподіватися, що цей інсайд не підтвердили, але з огляду на теплий діалог, який будує Зеленський із Росією, інформація дуже схожа на справжню", - повідомив Білецький.

Глава "Нацкорпусу" додав, що саме через Північно-Кримський канал на півострів надходило близько 85% прісної води, тому припинення його роботи після російської окупації було стратегічним рішенням. За словами політика, якщо діюча влада піде на поступки РФ і відновить роботу каналу, це дорівнюватиме державній зраді.

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"Якщо це правда, хочу нагадати, що Крим отримував близько 85% прісної води саме з Північно-Кримського каналу, а перекриття принесло Росії серйозні проблеми і грошові втрати. Забезпечувати ресурсом територію, визнану окупованою усіма можливими документами - рішення, яке заслуговує статті Державна зрада, відставки Кабміну й імпічменту президента. Всі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити пособникам окупантів! Прошу поширення", - написав Андрій Білецький.

Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду, - Білецький 01

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