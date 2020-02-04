Суд продовжив арешт для підозрюваного у вбивстві бізнесмена Чекурака ветерана АТО Грищенка (Бучу) і можливого замовника Шкондеюка

Про це передає кореспондент hromadske із зали суду, інформує Цензор.НЕТ.
Адвокат Шкондеюка зазначив, що з його підзахисним провели лише одну слідчу дію і те, що він не збирається тікати, адже зацікавлений в об’єктивності розслідування. Адвокат зазначив, що тримання під вартою — це спроба тиску на підзахисного з метою самооговорення.
Суд також продовжив ще на чотири місяці термін досудового розслідування у справі замаху на бізнесмена з Івано-Франківщини, в якому фігурує подружжя Грищенків з позивними "Буча" та "Пума". Їхні голоси також фігурували у телефонних розмовах у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Прокурори клопотали про продовження термінів досудового слідства через необхідність проведення додаткових слідчих дій, допиту свідків, проведенню нових та додаткових експертиз.
Нагадаємо, двох колишніх добровольців Владислава та Ірину Грищенків затримали за підозрою в замаху на вбивство відомого в злочинних колах жителя Косова Михайла Чекурака. Вони нібито виготовили вибухівку і 13 липня 2018 року прикріпили її до машини жертви. Однак вибух не відбувся, а потерпілий сам помітив вибуховий пристрій.
Слідство встановило, що влітку 2018 року підозрюваний Василь Шкондеюк замовив у підозрюваного Владислава Грищенка вбивство Михайла Чекурака — бізнесмена з Косового Івано-Франківської області.
За версією слідства, Грищенко залучив до злочину свою дружину Інну Грищенко та Івана Вакуленка. Так, Вакуленко орендував автомобіль, на якому возив Грищенка до Косового, а ДНК дружини виявили на вибуховому пристрої, який підклали під автомобіль бізнесмена. Вибухівку вчасно помітили, вона не спрацювала. Усім трьом підозрюваним інкримінують замах на вбивство.