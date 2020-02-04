Україна виграла подану в СОТ апеляцію у справі про заборону експорту українських вагонів у РФ

Про це повідомили в пресслужбі СОТ, передає Цензор.НЕТ.

"Всі вимоги Росії Апеляційний орган СОТ відхилив. Зате апеляційні вимоги України задоволено (за винятком одного). Це велика сатисфакція для нас", - зазначив у Facebook заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Нагадаємо, Україна подала позов до СОТ у 2015 році. За даними уряду, Росія з 2013 року необґрунтовано вводила обмеження на поставку українських вагонів. Ці обмеження стосувалися продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського стрілочного заводу, "Азовзагальмаш" і Харківського машинобудівного заводу "ФЕД". Через російські обмеження український експорт залізничної продукції в РФ з 2012 по 2016 роки скоротився більш ніж у 20 разів - з 2,6 млрд доларів до 95 млн доларів.

Київ неодноразово намагався вирішити питання на рівні відповідних комітетів організації торгівлі, але безуспішно. Тому довелося вдатися до процедури врегулювання суперечок у СОТ.

Рішення панелі арбітрів Світової організації торгівлі було опубліковано 30 липня 2018 року. Тоді експерти СОТ визнали правомірною відмову Росії надавати сертифікати українській продукції. Втім, при цьому СОТ частково підтримала і позицію України. Арбітри назвали неправомірною відмову росіян визнавати сертифікати, видані українській продукції Білоруссю і Казахстаном.

У серпні Україна подала апеляцію щодо панельного звіту СОТ у справі України проти Росії "Росія - заходи, що впливають на імпорт залізничного обладнання та їхніх частин" (DS499).

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