Нардеп Гончаренко запускає програму з вивчення англійської мови на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ЛБ.

"Важливість знання англійської мови в наш час важко переоцінити для подальшого життя і кар'єри, і діти з будь-якого куточка України повинні мати шанс отримати найкращу освіту в цьому питанні. Саме тому ми заснували проєкт "Ви.Мова", який покликаний навчати учнів у селах і маленьких населених пунктах, а також мотивувати їх розвиватися і вчитися далі. З нами працює вже понад 50 учителів з 7 областей України. Зараз ми хочемо залучити вчителів із Донбасу, щоб у жителів цього регіону була можливість інноваційно й ефективно вивчати англійську", - розповів Олексій Гончаренко.

"Ви.Мова" - проєкт, який заснував народний депутат України Олексій Гончаренко. Головна ідея проєкту в тому, щоб допомагати вчителям у загальноосвітніх школах впроваджувати нові методи освіти на уроках і позакласних заняттях.

Крім цього, проєкт допомагає школам залучати до викладання англійської носіїв мови.

Більше інформації про тренінг для вчителів, який відбудеться 22 лютого в Костянтинівці, дивіться за посиланням:

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