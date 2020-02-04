Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Поділ платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу. Плата за транспортування завжди існувала - раніше вона входила до загального тарифу. Зараз оплату транспортування відокремили, щоб у разі необхідності була можливість вільно змінювати постачальника", - написав Гончарук.
Прем'єр-міністр стверджує, що, незважаючи на поділ тарифу на 2 частини, загальна сума у двох платіжках у січні менша, ніж в одній платіжці торік.
"У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який Уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку", - підкреслив глава уряду.
Гончарук нагадав, що Мінсоцполітики в лютому автоматично нарахує субсидії і пільги за послугу з транспортування газу, і додатково звертатися для цього кудись не потрібно.
"Важливо! Оплата платіжок за транспортування газу тим українцям, які газ не використовують, буде мінімальною. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн", - додав прем'єр-міністр.
Він також повідомив, що уряд звернеться до НКРЕКП з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.