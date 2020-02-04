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04.02.20 20:56

Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду

Філарет без поважних причин був відсутній на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, незважаючи на письмове запрошення.

Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

"З огляду на відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтована відмова брати участь у засіданні Священного Синоду незважаючи на письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду", - сказано в повідомленні.

Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, проте втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією, вважають у ПЦУ.

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"Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету як архієрею на спокої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним нестатутним чином єпископами, такими не є, зроблене для них і їхні здобутки - все мізерне (див. 4 правило Другого Вселенського собору)", - підкреслили в пресслужбі.

"Почесному Патріарху Філарету і його оточенню було вирішено нагадати про заклик Архієрейського Собору до примирення і припинення самоізоляції", - додали в ПЦУ.

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