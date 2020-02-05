"Запобігли розтраті стратегічного майна майже на 100 млн гривень", - глава держрезерву Погорілий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство резерву України.

"Затриманий, в п'ятницю 31 січня, детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) чиновник Держрезерву розробив схему, яка завдала збитків державі більш ніж на 100 млн грн", - повідомив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.

Зокрема глава Держрезерву зазначив, що підозрюваний пропонував йому "закрити очі" на реалізацію за заниженою (в чотири рази) ціною товарів, які підлягали реалізації в рамках розбронювання, а вигоду, яка би становила приблизно 60-70 млн розділити між учасниками "схеми". Окрім того, в планах затриманого чиновника була реалізація, також за заниженою ціною, 9 тис тон якісного зерна, яке є власністю держави.

Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.

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"Я ніколи не погоджуся на участь у будь-яких "проєктах", які можуть завдати збитків державі. Ще раз наголошую – про будь-яку пропозицію подібного характеру будуть повідомлені відповідні правоохоронні органи", – зазначив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.

Під час одержання неправомірної вигоди в розмірі $ 40 тис. 31 січня чиновника затримали. 1 лютого йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.