"Я не визнаю пред'явленого обвинувачення", - терорист Гіркін про висунуте Нідерландами звинувачення в катастрофі МН17

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Интерфакс.

"Я не визнаю висунутого обвинувачення і не визнаю, що ці люди мають право пред'являти звинувачення мені", - заявив Гіркін.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він свідчити у цій справі, він відповів: "Не готовий, навіть якби мене доставили туди насильно".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала на допит чотирьох підозрюваних у справі МН17.

Йдеться про росіян Ігоря Стрєлкова, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.

Судове слухання призначено на 9 березня.

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