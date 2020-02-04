В Організації цивільної авіації Ірану запевнили, що не були попереджені про можливі запуски ракет у день збивання літака МАУ

Про це йдеться в заяві Організації цивільної авіації Ірану, опублікованій у вівторок, 4 лютого, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

В Ірані запевнили, що продовжать співпрацювати з іншими країнами в розслідуванні збивання літака "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерану. Крім того, Тегеран просить "не політизувати" катастрофу.

"Звичайно, від усіх сторін очікується, що вони уникатимуть політизації цієї аварії, а також не перешкоджатимуть технічному і спеціалізованому розслідуванню", - зазначили в Організації цивільної авіації Ірану. В організації також запевнили, що вона не була попереджена про будь-які запуски ракет перед збиванням українського літака.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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