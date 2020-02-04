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04.02.20 23:49

"Етичний кодекс депутата" Рада ухвалить у 2021 році, - Разумков

Верховна Рада планує розробити "Кодекс етики і честі народного депутата України" та включити його одним із законопроєктів у план законодавчої діяльності на 2021.

"Етичний кодекс депутата" Рада ухвалить у 2021 році, - Разумков

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Верховна Рада починає працювати за планом законодавчої діяльності, тобто він зараз доформується і найближчим часом ми побачимо той план або деякі його складові, за якими працюватиме ВР дев'ятого скликання наступного року. Одним із законопроєктів, які будуть внесені в цей план, і є так званий "Кодекс етики і честі народного депутата України", - зазначив Разумков.

Раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував про те, що фракція "Слуга народу" вирішила розробити етичний кодекс члена фракції.

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