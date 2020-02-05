В інвестгрупі "УНІВЕР" заявили про рейдерське захоплення ділянки землі на Київщині

Про це повідомив у Facebook президент ІГ Тарас Козак, інформує Цензор.НЕТ

"До нас в Інвестиційну Групу "УНІВЕР" учора прийшла "інвестиційна няня".

Із Служби Безпеки України!

"Все виглядає, як рейдерське захоплення земельної ділянки в с. Підгірці Обухівського району, яка належить ІГ "УНІВЕР". Видно, комусь сильно сподобалася. Бо два роки тому, в кінці 2017, ця ділянка зникла з Геокадастру! З кінцями. Раз - і немає шестигектарної ділянки з таким кадастровим номером. Біла пляма на карті. І нічого нікому не могли довести. Всі чиновники просто розводили руками. Довелось підключити керівника відомства. Обійшлося без корупції, керівник розібрався. За два роки тяганини ми повністю повернули свої права на ділянку. Відновили тону документів. Але ніхто не поніс ніякої відповідальності. А непокаране зло повертається..." - зазначає він.

За словами Козака, земельна ділянка була куплена в 2006 році на вторинному ринку, у особи, яка купила цю ділянку теж на вторинному ринку ще в 2004 році. "Протягом 14 років ми вчасно і в повному обсязі сплачуємо земельні податки. Щомісяця моніторимо стан справ на ділянці та в Геокадастрі.

І ось учора ввечері приходить такий діловий сбушник і каже: "Є інформація, що ділянка була неправильно приватизована. Всі подальші угоди з нею нікчемні". А щоб ми не "рипалися", додає так серйозно: "Державі був нанесений збиток! Перевіряємо вашу компанію на причетність до оборудки з виділенням землі", - зазначає президент інвестгрупи "УНІВЕР".

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