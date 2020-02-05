Кабмін виділив 169 млн грн на погашення боргів із зарплати перед шахтарями, - депутат від СН Ткаченко

Про це повідомив заступник глави фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні відбулася моя з Русланом Горбенком (народний депутат фракції "Слуга народу". – Ред.) зустріч у Кабінеті Міністрів. Ми зустрічалися з Оржелем і Гончаруком. Вони озвучили інформацію, що виділили 169 мільйонів гривень на погашення виплат шахтарям. Сьогодні Мінфін доправив цю суму і протягом доби вугільні об'єднання мають отримати кошти і почати виплати співробітникам", - сказав Ткаченко.

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Він зазначив, що йдеться про погашення заборгованості з виплати заробітних плат на вугільних об'єднаннях у всій країні.

"Цієї суми, як нам сказали, має вистачити на погашення 80% виплат із заробітної плати за грудень", - додав нардеп.

Нагадаємо, в грудні 2019 року прем'єр Олексій Гончарук визнав чергове накопичення боргів із зарплати, після чого глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляв, що станом на 12 грудня заборгованість із зарплати на вугледобувних підприємствах України становить 1,072 млрд грн. 14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про виділення Мінфіном 1 млрд грн на виплату зарплати і про повне погашення заборгованості перед шахтарями.

Держбюджет України на 2020 рік передбачає держфінансування вугільної галузі сумою 3,5 млрд грн.

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