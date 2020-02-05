Уряд прив'язав оклади топчиновників до середньої зарплати, Зеленський підтримав це рішення, - ОП

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час наради в Офісі Президента у вівторок за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив Зеленському, що на виконання завдання президента уряд ухвалив рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад", – заявив Гончарук.

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Також, за його словами, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

"Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також", – зазначив зі свого боку Зеленський.