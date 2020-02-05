В Україні створюють Міністерство з питань окупованих територій

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на нараді у Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", – повідомив прем’єр на нараді.

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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Також вивчається можливість посилення напрямку спорту у вказаному відомстві, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Крім того, планується посилити в уряді блок сільського господарства – щодо цього питання тривають консультації.

Гончарук зазначив, що було проаналізовано роботу уряду за останні 5 місяців і ухвалено кадрові рішення. Зокрема, Верховна Рада призначила віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля, який працюватиме з регіонами.

Нагадаємо, в січні 2020 року президент України Володимир Зеленський ініціював розділення низки раніше об’єднаних міністерств. Зокрема, йшлося про Мінекономіки, Міністерство культури, молоді і спорту, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.