ДБР почало досудове розслідування проти директора НАБУ Ситника, - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Про це нардеп написав у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Мало не забув. Сьогодні, за моєю заявою, ДБР внесло до реєстру досудових розслідувань і почало роботи за моєю заявою про злочин директора НАБУ Ситника за ст. ККУ 364-1 "зловживання службовими повноваженнями". Корупціонер Ситник навмисно порушує закон про НАБУ, і обіймає посаду директора всупереч вироку суду, яким його визнано винним у корупційному правопорушенні. Обіймає з метою отримання 170 тис. гривень зарплати. Жадібний прокурор - жадібний у всьому", - написав нардеп.

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Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.