Жодної води до деокупації, - постпред президента Кориневич спростував можливе відновлення водопостачання в АРК

Про це повідомив у Facebook постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", зазначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - написав він.

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Кориневич закликав тих, хто "спекулює на кожному кроці", почати займатися справами і припинити всюди шукати "зраду".

Він повідомив, що 11-12 лютого парламентський комітет з прав людини здійснить виїзд до Херсонської області для ознайомлення з питаннями окупованих територій АР Крим та Севастополя. У ході візиту також заплановано відвідати контрольно-пропускний пункт "Каланчак".

"Логічно під час цього візиту відвідати також дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки дамба перебуває в безпосередній близькості до КПВВ. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання Комітету ніяк не пов‘язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим", - наголосив постпред президента в Криму.

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