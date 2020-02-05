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05.02.20 09:41

Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" утриматися від виплат великих премій, - Гончарук

Уряд ухвалив рішення звернутися до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" із проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" утриматися від виплат великих премій, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді у президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Зараз ми проводимо необхідні консультації з наглядовою радою і очікуємо, що найближчими тижнями знайдемо рішення", - повідомив він.

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Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Андрій Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала в ході розглядів. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, казав 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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