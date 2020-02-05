Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети. За добу - 12 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по позиціях українських сил, а саме:
- поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
- у районі населеного пункту Авдіївка - з протитанкового ракетного комплексу - 3 постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу н.п. Піски - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки - з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї.
Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поряд із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 5 мін і 82-мм міномета - 8 мін;
- двічі поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета - 3 міни та міномета калібру 82 мм - 6 мін;
- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Учора, 4 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.
За поточну добу втрат немає.